Concorso Nazionale Corale "Trofei Città di Vittorio Veneto": ecco i vincitori del 2017

VITTORIO VENETO Sono stati assegnati i premi del 51° Concorso Nazionale Corale “Trofei Città di Vittorio Veneto”, svoltosi sabato e domenica davanti al folto pubblico del Teatro Lorenzo Da Ponte. La giuria, presieduta da Maria Dal Bianco, ha decretato a scrutinio segreto all’unanimità anche il 23° Gran Premio Efrem Casagrande, dedicato alla memoria del maestro che ha portato nel mondo la sua arte e il nome di Vittorio Veneto. A vincerlo è stato l’Ensemble vocale I Piccoli Musici di Casazza (BG), diretto da Mario Mora.



Poco prima della premiazione ufficiale, la presidente ha voluto esprimere una sua importante riflessione a proposito dell’impegno che manifestazioni come questa evidenziano e di come sarebbe importante e giusto applicare la stessa dedizione anche in altri aspetti della società, allo scopo di rendere migliore la realtà che ci circonda. Successivamente ha voluto invitare i cori a ricordare la musica rinascimentale, quest’anno poco presente nei programmi dei concorrenti, eppure così esemplificativa del panorama musicale classico italiano.



PREMI ASSEGNATI



Cat. A – Progetto-programma: musiche originali d’autore

1° premio: Gruppo Vocale Vikra di Trieste, diretto da Petra Grassi

2° premio: Coro Sibi Consoni di Genova, diretto da Roberta Paraninfo

3° premio: Coro Audite Juvenes di Staranzano (GO), diretto da Gianna Visintin



Cat. B – Progetto-programma: Canto polifonico di ispirazione popolare

Premio Unico all’Ensemble Vocale I Piccoli Musici di Casazza (BG), diretto da Mario Mora



Cat. C – Progetto-programma: vocal jazz, gospel e spiritual

1° premio: Coro Gioventà In Cantata di Marostica (VI), diretto da Cinzia Zanon

2° premio: Le Pop-Up di Varese, diretto da Fausto Caravati

3° premio: Coro Notenere gospel & spiritual di Padova, diretto da Caterina Ravenna



Ecco i cori vincitori degli altri premi speciali:



Il premio Coro A.N.A. e Sezione A.N.A. di Vittorio Veneto, in memoria del maestro Efrem Casagrande, è stato assegnato al maestro Mario Mora, direttore del Coro Ensemble Vocale I Piccoli Musici di Casazza (BG).



Premio A.S.A.C. (Associazione per lo sviluppo delle attività corali del Veneto) al miglior coro veneto iscritto alla stessa Associazione è stato assegnato Gioventù In Cantata di Marostica (VI) diretto da Cinzia Zanon.



Il Premio Speciale “Centenario” istituito in occasione del Centenario della Grande Guerra è stato assegnato Coro Ensemble Vocale I Piccoli Musici di Casazza (BG), diretto da Mario Mora.



La commissione giudicatrice inoltre ha assegnato un premio speciale a Martina Salateo “per la raffinatezza interpretativa nell’accompagnamento pianistico al Gruppo Vocale Vikra” di Trieste. Il vincitore del Premio per il Miglior Programma previsto dal regolamento non è stato assegnato.