Leggere le Scienze: Premiati i Vincitori del Concorso in Biblioteca a Breda di Piave

BREDA DI PIAVE “Leggere le scienze” è un concorso alla prima edizione nato dal desiderio della Biblioteca e del Comune di Breda di promuovere le scienze e il libro scientifico tra i ragazzi della quinta elementare e delle scuole medie (nati dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2007). La Biblioteca di Breda aderisce anche al manifesto Euklidea, promosso da AIB Veneto. All’inizio dell’autunno, la Biblioteca ha organizzato alcuni laboratori scientifici, avvalendosi della collaborazione di un geologo e un biologo, ai quali hanno partecipato ben 35 ragazzi. Di questi, 23 hanno presentato uno o più elaborati, in varia forma, relativi agli argomenti trattati nei laboratori.

Tra questi elaborati, la commissione ha scelto di premiarne 9 in modo particolare e gli altri 14 per il grande impegno messo in campo. Ecco i ragazzi vincitori: Simone Pellegrini (Calco dinosauri e fascicolo descrittivo) premiato con 300 euro; 2. Alberto Moretto (Risorgiva in miniatura in scatola trasparente) con 220 euro; 3. Andrea Polinedrio (Tutorial in forma di fumetto “Quando c’è un terremoto”) con ingresso famiglia al MUSE di Trento. 4; Nicolò Perissinotto (Lapbook del terremoto) con abbonamento di 1 anno alla rivista Planck; 5. Giorgio Tonello (Video con fascicolo descrittivo sui minerali) con abbonamento di 1 anno alla rivista Planck; 6. Matteo Giusto (Presentazione dinamica dei minerali) con ingresso famiglia al MUSE di Trento; 7. Anna Fiorotto (Gioco dell’oca del terremoto) con abbonamento di 1 anno alla rivista Planck; 8. Fabiola Garzia (Fascicolo con plastico sui terremoti) con ingresso famiglia al MUSE di Trento; 9. Leonardo Berto (Cartello con collage di foglie) con abbonamento di 1 anno alla rivista Planck.

Gli altri partecipanti: Bazzo Stefano, Bellani Gioele, Bertelli Giacomo, Biscaro Simone, Bortoluzzi Andrea, Colladon Gioele, Condotta Pietro, Conte Beatrice, De Carlo Maria, Elia Lorenzo, Marseglia Paolo, Pagotto Nicolò, Tonon Francesco, Vacilotto Mattia. A premiare i ragazzi c’erano Adelaide Scarabello e Fiorenza Zanette, rispettivamente assessore alle politiche giovanili e assessore a scuola e cultura, con la giuria. “Formare i cittadini del futuro anche in ambito scientifico è uno degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale che non a caso ha scelto di regalare abbonamenti a riviste scientifiche o ingressi al museo delle scienze – spiegano entrambe – Un applauso all’impegno di questi giovanissimi che attraverso la loro osservazione scientifica e i loro interessanti elaborati ci ricordano che le conoscenze umane sono in continuo divenire per creare nuova esperienza e nuovi valori culturali”