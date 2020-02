Tamponamento tra quattro auto in A27, autostrada in tilt

Un grave incidente stradale che ha coinvolto tra auto e un furgone è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 11 febbraio, lungo l'autostrada A27, in direzione di Belluno, poco prima del casello di Conegliano. Lo schianto è avvenuto alle 15.30 circa. Sul posto sono intervenuti per i soccorsi i vigili del fuoco, le ambulanze e l'elicottero del Suem 118 e la polizia stradale. La circolazione ha subito rallentamenti: inizialmente le auto potevano superare la zona dell'incidente solo attraverso una delle corsie di marcia. Poco prima delle 17 la situazione è tornata fortunatamente alla normalità, con i mezzi rimossi e la carreggiata ripulita dai detriti delle due vetture che si sono tamponate. I feriti (quattro in tutto), sembra non gravi, sono stati trasportati negli ospedali di Treviso e Conegliano. Ad innescare la carambola è stata un'auto, in panne, che stava cercando di accostare.