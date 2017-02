Conegliano, apre il nuovo parcheggio pubblico all'ex Shopping Center Biscione

CONEGLIANO Dal prossimo lunedì mattina 72 posti auto e 17 posti moto di parcheggio sotterraneo ex Shopping Center saranno fruibili al pubblico in un'area centralissima come quella del Biscione. Posti auto pubblici e quindi a tariffa strisce blu, ma con diversi vantaggi economici. "Si tratta del risultato di una iniziativa di riorganizzazione del parcheggio sotterraneo che vede la possibilità per gli utenti del centro storico di usufruire di un parcheggio garage coperto a prezzi vantaggiosi considerato che saranno applicate le tariffe della superficie - spiega il sindaco Floriano Zambon - La tariffa oraria sarà quindi quella di 1.20 euro. Inoltre sarà possibile sottoscrivere contratti di abbonamento annuali, semestrali e trimestrali a prezzi ridotti del 40% rispetto alle tariffe precedenti".



Per gli abbonamenti è possibile rivolgersi all'Abaco Conegliano di Via Caronelli, 29 Tel. 043835939, Fax. 043835939, parcheggi.conegliano@abacospa.it .Per gli utenti c'è inoltre la possibilità di acquistare un posto auto nell'area adiacente, coperto e sotterraneo, al prezzo calmierato di euro 10mila cadauno. Un altro bel colpo per il centro storico che sta facendo il conto alla rovescia per l'apertura ufficiale della mostra "Bellini e i Belliniani", promossa dal Comune di Conegliano e da Civita Tre Venezie. La mostra aprirà ufficialmente i battenti a Palazzo Sarcinelli Via XX Settembre 132 dal 25 febbraio (www.mostrabellini.it).

In questi giorni l'arrivo delle opere è stato salutato a Palazzo Sarcinelli dal sindaco Floriano Zambon: "Dopo Un Cinquecento Inquieto nel 2014, seguito dal Carpaccio, Vittore e Benedetto nel 2015 e, nel 2016 da I Vivarini, l'indagine approda alla figura imprescindibile di Giovanni Bellini (1430 circa-1516), scelta tanto più opportuna nel quinto centenario della morte del maestro. - aggiunge il primo cittadino

- Bellini ha lasciato indubbiamente il segno inconfondibile del suo passaggio, ha creato punti di riferimento che hanno fatto scuola per un consistente numero di pittori, stilemi di cui possiamo riconoscere gli elementi costitutivi. La mostra ideale nell'anno della candidatura italiana delle colline del Prosecco Superiore a patrimonio dell'UNESCO."