Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, arrestata 25enne

CONEGLIANO Dovrà espiare una pena di due anni, quattro mesi e sedici giorni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, reati commessi a Lucca, Treviso e Prato, fino al giugno del 2016. Parliamo di D.O., ucraina di 25 anni: la donna è finita nella rete degli investigatori della squadra mobile di Treviso che mercoledì l'hanno arrestata e portata alla Giudecca di Venezia. La polizia trevigiana ha eseguito così un'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip del Tribunale di Lucca. La donna, quando la sentenza nei suoi confronti era divenuta definitiva, aveva trovato rifugio nella Marca, pensando forse di farla franca. Così però non è stato e per la 25enne si sono aperte le porte del carcere.