Scappa dal negozio con una giacca e prende a morsi i commessi

CONEGLIANO Viene scoperto da due commessi mentre tenta di scappare con una giacca rubata (del valore di circa 40 euro) dal negozio cinese "Aumai" di viale Italia a Conegliano: per fuggire ha morso, ferendoli gravemente i malcapitati asiatici. Protagonista di questa vicenda, avvenuta venerdì pomeriggio, un cittadino ghanese di 30 anni, senza precedenti penali alle spalle, senza fissa dimora e con regolare permesso di soggiorno, che è stato bloccato e arrestato da una pattuglia del Commissariato per rapina impropria e lesioni.

I poliziotti, dopo l'allarme lanciato dai gestori del negozio, sono riusciti nell'arco di pochissimo tempo a rintracciare lo straniero poco distante, grazie alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza del negozio. Il 30enne, dopo aver trascorso una notte nella cella di sicurezza del Commissariato, è finito in mattinata di fronte al giudice Biagetti per il processo per direttissima. L'uomo, difeso dall'avvocato Gioia Barbato, è stato scarcerato e sarà sottoposto ora ad obbligo di firma in attesa del processo che è stato rinviato al prossimo 31 marzo. Il pm Andreatta aveva chiesto per lo straniero la custodia cautelare in carcere.