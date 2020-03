Coronavirus, primo barista denunciato: misure di sicurezza non rispettate

I carabinieri del nucleo radiomobile di Conegliano, nel corso del pomeriggio di oggi, martedì, durante i controlli per il rispetto delle misure volte a prevenire il diffondersi del Coronavirus, hanno denunciato un 59enne, gestore di un bar di Conegliano, in via Carducci. Il barista del suo locale, un 33enne, secondo quanto accertato dai militari, non avrebbe predisposto le condizioni necessarie per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale tra gli avventori di almeno un metro.