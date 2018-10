Alcool, droga e musica ad alto volume: blitz della polizia locale

La polizia locale di Conegliano, servendosi anche dell'unità cinofila in dotazione ai colleghi di Treviso, nel corso di una perquisizione in un locale di viale Italia, il "Red Love", avvenuta nella notte tra sabato e domenica, ha sequestrato alcuni grammi di hascisc, cocaina ed eroina già suddivise in dosi oltre a numerose bottiglie di superalcolici (878 in tutto). Altri quantitativi di droghe, ad uso personale, sono stati recuperati all'interno di un veicolo parcheggiato all'esterno. Lo spazio, in passato un night club e oggi affittato da una società a privati per feste ed eventi e solitamente utilizzato da stranieri di varie nazionalità, è stato sigillato anche per la mancanza di autorizzazione alla vendita di alcolici e per l'insufficienza dei requisiti in materia di presidi igienici. L'intervento è stato stimolato da ripetute segnalazioni del vicinato, in particolare i residenti del vicino condominio Angelica, per il protrarsi di rumori fino a tarda notte. Non essendo stato possibile risalire ai proprietari dello stupefacente la segnalazione alla magistratura è contro ignoti.