Bimba di due anni precipita dal terrazzo, trasportata al Ca' Foncello

Paura nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 13.30, a Conegliano in via Antoniazzi. Una bimba di appena due anni si è sporta dal terrazzo della sua abitazione ed è caduta nel cortile sottostante, dall'altezza di circa tre di metri, sbattendo violentemente il capo sul fondo in cemento. Sul posto è intervenuta ambulanza, automedica ed elicottero del Suem 118, oltre ai carabinieri che stanno svolgendo gli accertamenti del caso. Le condizioni della piccola non sarebbero gravi ma si attendono gli esiti degli accertamenti clinici svolti al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello.