Esplode caldaia, in frantumi il muro di una mansarda: illesi per miracolo i residenti

Paura nella prima mattinata di oggi, lunedì, a Conegliano, in via Verdi, a pochi passi dalla stazione ferroviaria. La caldaia presente nella mansarda, al quarto piano di una palazzina, è esplosa sfondando buona parte di un muro: i calcinacci sono precipitati nel cortile dello stabile. L'episodio è avvenuto alle 6 del mattino. Gli occupanti dell'abitazione, genitori e due figli, nati nel 2006 e nel 2011, sono rimasti fortunatamente illesi: nonostante una lievissima intossicazione hanno rifiutato tutti il ricovero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano e di Vittorio Veneto oltre alle ambulanze del Suem 118 che sono poi, come detto, rientrate vuote. Il boato ha richiamato ovviamente molti residenti, ovviamente spaventati per l'accaduto. La mansarda risulta ora inagibile.

