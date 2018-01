Cardiologia di Conegliano, incremento record degli interventi

CONEGLIANO Record di interventi, lo scorso anno, per l’Unità Operativa di Cardiologia dell’Ospedale di Conegliano. “Nel 2017 ­ - spiega il primario, Roberto Mantovan - abbiamo registrato un marcato incremento dell’attività interventistica e, in particolare, dell’interventistica complessa aritmologica: sul fronte delle ablazioni delle aritmie l’aumento è stato del 77% (con il 41% di pazienti provenienti da fuori Regione). Del 25% l’incremento delle angioplastiche coronariche e del 10% quello relativo agli impianti di pacemaker e defibrillatori. “Si tratta di un incremento significativo - aggiunge Mantovan - frutto del lavoro collettivo di un’équipe di assoluta eccellenza che sono orgoglioso di dirigere”.

“Questi dati - sottolinea il direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi - confermano il ruolo e l’importanza di quest’Unità Operativa nell’ambito della rete cardiologica provinciale , soprattutto per quanto riguarda la terapia delle aritmie. Rappresenta, inoltre, la conferma della bontà della scelta di puntare sulla specializzazione delle Unità Operative dei vari Distretti della nostra Ulss: solo i grandi numeri rappresentano, infatti, una garanzia per l'utente, un'opportunità professionale per gli specialisti che vi operano e una garanzia di maggiori performance per l'Azienda, secondo quanto previsto dalle linee guida del Piano Nazionale Esiti e del Sant'Anna”.

L’Unità Operativa di Cardiologia dell’ospedale di Conegliano dispone di 24 posti letto (cui vanno aggiunti gli 11 della Terapia Intensiva Cardiologica) e può contare su un’équipe composta da 18 medici e 70 tra infermieri e operatori socio-sanitari: il Reparto è stato recentemente dotato di nuovo innovativo sistema per la mappatura e l’ablazione della aritmie complesse. “Rhythmia”, questo il nome del sistema, grazie alla definizione delle immagini, consente di ridurre i tempi di diagnostica e permette all’elettrofisiologo di decidere con grande sicurezza e rapidità gli interventi di ablazione cardiaca, spesso vitali per il paziente.