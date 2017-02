La città di Conegliano attendeva il Carnevale di Marca: appuntamento rinviato a Marzo

CONEGLIANO L'incerta situazione meteorologica di martedì con cielo molto nuvoloso, un po' di pioggia caduta già nelle prime ore del giorno e previsioni tendenti ulteriormente al “brutto” ha convinto l'associazione Carnevali di Marca, in accordo con il Comune di Conegliano, a rinviare ad altra data la sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati che si sarebbe dovuta svolgere nella gironata del martedì grasso, nel pomeriggio per le vie del centro città.

La nuova data di svolgimento della sfilata è il 12 marzo, ovvero la prima domenica utile visto che il 5 marzo Conegliano ospiterà la Treviso Marathon. Il mese che inizierà domani vedrà anche il recupero di due spettacoli organizzati dalle Pro Loco in collaborazione con l'associazione Carnevali di Marca e cancellati a febbraio per pioggia. Si tratta della sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati a Giavera del Montello, che si svolgerà sabato 11 marzo, e di quella di Villorba per la quale l'appuntamento è a domenica 19 marzo.

A fianco degli spettacoli cammina anche quest’anno la Lotteria di beneficenza dei Carnevali di Marca, che vanta un montepremi del valore di 20mila euro e come primo dei 50 premi in palio un’automobile Opel Corsa Enjoy Coupé. Al di là dei premi, la lotteria ha una forte valenza sociale: per ogni biglietto da 2 euro venduto, i Carnevali di Marca devolveranno 5 centesimi a enti e associazioni di solidarietà segnalati all’associazione dalle Amministrazioni comunali del territorio. L’estrazione dei biglietti vincenti avverrà nel corso del Galà di chiusura in programma sabato sera 1° aprile all'oratorio Giovanni Paolo II a San Vendemiano.