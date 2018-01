L'arte di fare il formaggio: al via un corso al "Cerletti" di Conegliano

CONEGLIANO L'antica arte di fare il formaggio si impara alla Scuola enologica Cerletti di Conegliano. A breve, infatti, nello storico istituto prenderà il via il corso "L'arte di fare il casaro": l'obiettivo è sviluppare le competenze necessarie per la formazione dell'addetto qualificato casaro secondo il profilo e lo standard professionale definiti dallaAmministrazione regionale. Il progetto si pone dunque la duplice finalità di formare nuove figure professionali qualificate che potranno prestare la propria opera in caseifici cooperativi o privati e alpeggi sia nella filiera latte crudo, per produrre formaggi di qualità (Dop e tradizionali) a stagionatura media, sia nella filiera latte pastorizzato, per produrre formaggi freschi e latticini. Ma anche di offrire la possibilità di conseguire una qualifica a quelle figure professionali che già operano in aziende del comparto, attraverso un potenziamento della loro preparazione teorica e pratica. Il corso, riconosciuto dalla Regione Veneto, prenderà il via nel mese di marzo con un minimo di 18 iscritti (massimo 20) e durerà fino a maggio. Costo 850 euro rateizzabili. Inoltre l’Oic Conegliano in collaborazione con l’Ulss 2 ha programmato 15 ore di corso indispensabili per coloro che intendono operare nel settore delle piccole produzioni locali). La partecipazione non è obbligatoria, ma viene consigliata in quanto fortemente formativa: durante le lezioni, tenute da tecnici dell'Ulss verranno affrontate, oltre alle problematiche connesse con la produzione dei formaggi e prodotti lattiero caseari, anche quelle di altri prodotti tipici. Questo corso verrà effettuato al raggiungimento del numero minimo di 10 iscrizioni e ha un costo di 100 euro.