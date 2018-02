A Conegliano sfiorato il jackpot da sogno al Superenalotto

CONEGLIANO Ancora un sabato ricco di vincite in Veneto grazie al SuperEnalotto: in due hanno sfiorato il Jackpot, ma portano a casa oltre 17mila euro a testa. Le schedine vincenti, riporta Agipronews, sono state convalidate a Conegliano (Treviso, Tabaccheria Cellot in via Vital 62) e San Giovanni Lupatoto (Verona, Tabaccheria Daniela in Piazza Umberto I 6). Nel frattempo il Jackpot vola sempre più in alto, ha raggiunto i 95,4 milioni di euro, il premio è al sesto posto nelle vincite più alte della storia del gioco. In Veneto sono stati centrati i due Jackpot del 2017: 94 milioni a Mestrino (Padova) il 25 febbraio e 77,7 milioni a Caorle (Venezia) l’1 agosto scorso.