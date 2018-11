Controllo al casello dell'autostrada, in auto otto chili di cocaina

Era di ritorno da un viaggio in Germania: all'uscita del casello di Conegliano, lungo l'autostrada A27, è stato fermato e arrestato dalle forze dell'ordine: controllando l'auto su cui viaggiava, hanno scovato ben otto chilogrammi di cocaina purissima, suddivisa in panetti che erano stati nascosti nell'intercapedine delle portiere del veicolo. A finire in manette, martedì mattina, un insospettabile coneglianese di 50 anni, dipendente di un'azienda agricola della zona, ora rinchiuso nel carcere di Santa Bona a Treviso con la pesante accusa di traffico internazionale di droga. Indagini da parte della Procura di Treviso sono in corso per accertare la provenienza e la destinazione della sostanza stupefacente.