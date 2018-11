Fermato con otto chili di coca in auto: a casa altri due etti e pasticche di ecstasi

Resta in carcere Lionello Tonon, il 49enne di San Fior arrestato martedì mattina dalla Guardia di Finanza al casello autostradale coneglianese della A27 dopo che all'interno della sua auto sono stati rinvenuti ben otto chili di cocaina purissima, mentre altri due etti di "povere bianca" e 12 pasticche di ecstasy sono state ritrovate nella sua abitazione a seguito di una perquisizione. Il gip ha infatti respinto la richiesta del difensore, che aveva chiesto gli arresti domiciliari.

Tonon, bracciante agricolo, è finito con le manette ai polsi dopo un controllo in autostrada. La droga è stata rinvenuta dai finanzieri sotto uno dei sedili dell'auto con la quale sarebbe tornato a Conegliano dopo essersi probabilmente approvvigionato di stupefacente in Germania. Nell'interrogatorio di garanzia a cui è stato sottoposto stamattina Tonon, che lavora saltuariamente come piantatore di viti, ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere.