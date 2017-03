Spaccio di cocaina nei locali della movida di Conegliano, arrestato operaio 43enne

CONEGLIANO Un insospettabile operaio di 43 anni, dipendente di una ditta che si occupa della produzione di mozzarelle, spacciava cocaina nei principali locali della movida di Conegliano o accogliendo in casa i clienti per arrotondare lo stipendio. L'uomo, al termine di un'indagine della squadra mobile di Treviso, è stato arrestato nella serata di lunedì. Gli investigatori erano stati messi sulle tracce dello spacciatore da alcune segnalazioni di residenti della zona di Parè, quartiere coneglianese in cui il 43enne vive. L'uomo si trova attualmente in carcere a Santa Bona e deve rispondere del reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso del blitz della polizia sono state rinvenute alcune dosi in auto e circa 32 grammi di cocaina in casa, per un valore di circa 2400 euro. Sequestrato anche un bilancino di precisione, del mannitolo, usato per tagliare la sostanza, e circa 600 euro in contanti.

