Pregiudicato per furti e spaccio, fermato al bar ed espulso dalla polizia

Continuano i controlli straordinari della polizia a Conegliano, per prevenire e contrastare il fenomeno dei furti, dello spaccio di sostanze stupefacenti ed il contrasto dell’immigrazione clandestina. Il giro di vite della Questura è stato disposto per rispondere alle esigenze di sicurezza della cittadinanza: oltre alle Volanti del Commissariato di Conegliano, i controlli sono stati effettuati con l’ausilio delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Padova.

Nel corso di tale attività sono state identificate e controllate 49 persone, di cui 28 sono risultate con precedenti di polizia (segnalati a vario titolo per reati contro il patrimonio, contro la persona e per detenzione di sostanze stupefacenti). Tali controlli sono stati estesi anche ad alcuni esercizi pubblici, in uno dei quali è stato rintracciato un cittadino albanese, K.D.,33 anni, non in regola con le norme sul soggiorno sul territorio nazionale e pregiudicato per numerosi reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti e furti. In esecuzione al provvedimento di espulsione emesso dal Questore, K.D è stato allontanato dal territorio nazionale con volo per l’Albania , in collaborazione con l’Ufficio Immigrazione della Questura di Treviso, poiché ritenuto socialmente pericoloso ai sensi della vigente normativa sugli stranieri.