Controlli della polizia al Biscione: minorenne trovato con hashish e marijuana

CONEGLIANO In tasca aveva alcuni grammi di hashish e marijuana. Questo quanto hanno sequestrato gli uomini del Commissariato di Conegliano durante un controllo svolto nei giorni scorsi nella zona del Biscione. A finire nei guai un minorenne coneglianese che si trovava in compagnia di altri quattro giovanissimi. Per il ragazzo è scattata una segnalazione alla Prefettura di Treviso come assuntore di sostanze stupefacenti. Il blitz in piazzale Zoppas rientra, spiega la Questura, in una “serie di iniziative del Commissariato, già impegnato nelle scuole con incontri sulla legalità, finalizzate al controllo delle aree più a rischio, in particolare attraverso iniziative finalizzate al contrasto del consumo di droghe tra i giovani”.