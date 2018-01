Vetrata sfondata dai ladri, ennesima razzia da "Dal Bello moto"

CONEGLIANO Ennesimo furto alla concessionaria "Dal Bello moto" di Conegliano, in viale Italia. L'episodio è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì poco dopo le 3. Ignoti, dopo aver sfondato la vetrata esterna del negozio, hanno trafugato all'interno del salone tre motociclette e una bici elettrica, per un valore di diverse migliaia di euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che ora indagano sull'episodio: saranno probabilmente acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Per la concessionaria si tratta dell'ennesimo assalto subito dai ladri: l'ultimo risale all'8 novembre scorso mentre un altro precedente era avvenuto nel novembre del 2016.