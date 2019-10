Tenta di rapinare il Despar, sprangate al cassiere, i clienti si ribellano e lo fanno arrestare

Armato con un revolver, scarico, e una spranga, ha assaltato il supermercato Despar di via Cavour a Conegliano. La "ribellione" del cassiere e degli altri clienti hanno però mandato in fumo il colpo tentato nella serata di mercoledì, all'orario di chiusura, da un 62enne di origini sarde ma residente a Udine, C.I.. L'uomo, uscito di prigione qualche giorno fa dove era stato per scontare una pena per reati simili, non è riuscito a farsi consegnare l'incasso da un dipendente, un 61enne di Spresiano, M.G., che ha pagato il suo gesto di disobbedienza con diversi colpi di spranga sferrati dal bandito che è stato subito arrestato dai carabinieri di Conegliano all'uscita del market, grazie anche alla collaborazione dei clienti presenti all'interno. I militari lo hanno fermato per il reato di tentata rapina. Il 61enne è stato soccorso dal Suem 118 e trasportato in pronto soccorso a Conegliano per essere medicato.