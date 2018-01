Dottoressa aggredita nell'ambulatorio del De Gironcoli: "Mi dimetto"

CONEGLIANO Durante un turno di guardia medica all'ospedale De Gironcoli di Conegliano, era stata aggredita da un uomo ed una donna. Il forte choc, lo stress, il timore che un episodio del genere potesse ripertersi: con queste motivazioni la sfortunata protagonista di questo episodio, una dottoressa di 30 anni, ha deciso di lasciare (da fine febbraio) per sempre il suo posto di lavoro. A riportare la notizia è il Gazzettino di Treviso in edicola oggi.

L'episodio avvenne il 30 dicembre: mentre il medico era nella stanza riservata alla guardia medica, con altre due colleghe, un uomo ed una donna, cercarono di sfondare la porta e di entrare. La 30enne venne colpita, nel tentativo di evitare l'incursione, dalla porta d'ingresso. Gli aggressori fuggirono prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. La dottoressa, molto provata, è stata costretta a dimettersi perchè, a suo dire, l'episodio le aveva causato uno stato di ansia costante che non le permette di lavorare e perfino dormire con serenità.