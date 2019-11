Spaccio di droga, operazione dei carabinieri di Conegliano: tre arresti

Operazione antidroga die carabinieri di Conegliano nella serata di ieri, mercoledì: tre le ordinanze di custodia cautelare in carcere eseguite nei confronti di altrettanti cittadini di origine nigeriana che spacciavano cocaina e altre sostanze nella città del Cima. Gli arresti concludono un anno di intense indagini in cui è stato possibile accertare che i tre nigeriani (di cui due irregolari) avevano avviato una intensa attività di spaccio nel territorio del Comune di Conegliano che aveva come epicentro le rive del fiume Monticano e le vie della città.

Lo spaccio di droga era giunta ad avere più di 130 “clienti” provenienti anche dalle province limitrofe a quella di Treviso nonchè dal Friuli Venezia Giulia. Con l’operazione la banda dei pusher è stata totalmente disarticolata. Durante gli arresti e le conseguenti perquisizioni personali e locali venivano rinvenute ulteriori dosi di sostanza stupefacente e denaro liquido presumibilmente provento dello spaccio.