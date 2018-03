Furti di paramenti sacri al Duomo di Conegliano, denunciata una 60enne

CONEGLIANO Una coneglianese di 60 anni, senza nessun precedente con la giustizia, è stata denunciata per furto dai carabinieri della stazione di Conegliano. La donna, secondo quanto accertato dagli investigatori, avrebbe trafugato, in più occasioni, vari paramenti sacri (soprattutto tovagliette e centrini dallo scarso valore) all'interno del Duomo di Conegliano. I ripetuti furti hanno creato forte indignazione tra i parrocchiani a cui domenica scorsa, durante la Messa pomeridiana, si è appellato anche don Bruno Daniel per arrivare ad identificare il responsabile. L'indagine-lampo dei carabinieri ha portato a denunciare e denunciare la 60enne; all'interno della sua abitazione ritrovata anche la refurtiva trafugata al Duomo.