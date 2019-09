Bandito armato di pistola rapina la farmacia dei Colli a Conegliano

Una rapina in pieno giorno, il lunedì mattina. E' andato a segno lo spregiudicato colpo messo a segno da un bandito solitario che è riuscito a farsi consegnare l'incasso della farmacia "Dei Colli" di Conegliano, in via Molena. Il malvivente, con il volto travisato da occhiali da sole e berretto, ha minacciato con una pistola (probabilmente finta) la titolare, Michela Pesche, e si è dileguato con un bottino di circa mille euro. Sull'episodio, avvenuto alle 11.50 circa, indagano ora gli investigatori del Commissariato di polizia. Saranno passate al setaccio le telecamere di videosorveglianza presenti in zona.