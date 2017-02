Distretto di Pieve di Soligo: è boom per il servizio dei "prelievi senza coda"

CONEGLIANO Da mercoledì 1 marzo, sarà possibile effettuare le analisi del sangue senza attesa anche all’ospedale De Gironcoli e al Poliambulatorio di Farra di Soligo. “Il servizio di prenotazione on line 'Prelievosenzacoda' ha registrato un grande successo presso l’utenza, in particolare del Coneglianese - spiega il direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi – Poiché i posti a disposizione al Santa Maria dei Battuti vanno sistematicamente esauriti abbiamo deciso di estendere la possibilità di prenotazione on line anche al De Gironcoli. Per quanto riguarda Farra, invece, l’estensione nasce dalla volontà di offrire questa facilitazione anche agli abitanti del Quartier del Piave”.

Dal 1 marzo, dunque, i cittadini residenti nei comuni del Coneglianese potranno prenotare data e ora del prelievo scegliendo tra i 18 posti disponibili al Santa Maria dei Battuti e i 18 posti prenotabili al De Gironcoli. Gli abitanti di Quartier del Piave e Vallata, invece, potranno prenotare i 6 posti disponibili a Farra di Soligo. Resta ovviamente disponibile anche la tradizionale modalità di accesso al Laboratorio Analisi senza preventiva prenotazione. Al servizio “Prelievosenzacoda”, si accede dall’home page del sito dell’Ulss (www.ulss7.it): l’utente può scegliere, da pc, tablet o smartphone, data, luogo e ora del prelievo: gli viene rilasciato un codice con il quale può accedere direttamente, nel giorno e ora prenotati, all’accettazione del “Punto prelievi”.

Possono essere prenotati via web tutti gli esami e prelievi di Laboratorio Analisi tranne: tipizzazione linfocitaria, breath test lattosio e urea, prelievi microbiologici, prove funzionali (es. curve da carico), per i quali è necessario prendere appuntamento telefonico. “Il servizio di prenotazione on-line ha raccolto il pieno gradimento dell’utenza - sottolinea Daniela Rubin, responsabile del Laboratorio Analisi - Nel 2016 a Conegliano si sono prenotati con il servizio “prenotaonline” 3301 pazienti, pari a circa il 90% dei posti disponibili, mentre a Vittorio Veneto abbiamo registrato 1.675 prenotazioni”.

“Il nostro obiettivo è facilitare l’utenza nell’accesso ai servizi - spiega Benazzi - Ricordo che gli assistiti del Distretto di Pieve di Soligo dell’Ulss 2, oltre che prenotare on line gli esami di laboratorio dal lunedì al venerdì, possono effettuare i prelievi, previa prenotazione telefonica, anche il sabato e la domenica. Ricordo inoltre che il Laboratorio Analisi ha attivato, già da tempo, anche percorsi preferenziali dedicati per donne in gravidanza, bambini e pazienti in terapia anticoagulante. Sempre nell’ottica di favorire l’accesso delle persone con fragilità, rappresentate in questo caso da over 65, donne in gravidanza e persone con disabilità, sono attivi, oltre ai “Punti prelievo” localizzati nei Presidi Ospedalieri di Conegliano, Vittorio Veneto e presso il Poliambulatorio di Farra di Soligo, anche altri 16 punti prelievo dislocati sul territorio.

Il Laboratorio Analisi del Distretto di Pieve ha effettuato, nel corso del 2016 poco meno di tre milioni di esami, dato che lo colloca tra i Laboratori della Regione Veneto più efficienti per produttività e ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse: il servizio, operativo 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno per le urgenze, garantisce l’80% dei referti (scaricabili on line) in giornata. Per prenotare i prelievi il sabato (dalle 7.30 alle 9.00), la domenica e festivi (dalle 8 alle 9.30) è sufficiente telefonare, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 15 ai seguenti numeri: 0438 663364 o 663300 Segreteria del Laboratorio Analisi sede di Conegliano 0438 665200 Segreteria del Laboratorio Analisi sede di Vittorio Veneto (per ultimo sabato e domenica del mese).