Fulmine a Conegliano, traffico ferroviario in tilt: ritardi e cancellazioni

CONEGLIANO Un fulmine manda in tilt gli apparati che gestiscono il traffico ferroviario sulla linea tra Venezia e la Marca. Risultato: giovedì pomeriggio sono scattate cancellazioni e ritardi anche oltre l'ora sulla direttrice verso la Marca. Nei guai soprattutto chi era diretto a Conegliano, dove materialmente si è verificato il guasto.

Come si intuisce dalla foto, decine di pendolari sono rimasti a piedi e hanno dovuto rimodulare la propria tabella di marcia. I tecnici di Rfi si sono messi subito al lavoro per riportare alla normalità la situazione, anche perché ripercussioni si sono verificate anche in Friuli. "C'era molta preoccupazione - dichiara un pendolare coinvolto nei ritardi - anche perché non si capiva se erano in partenza navette bus o meno. Ci sono stati minuti di confusione, poi tutti si sono riversati sul primo convoglio disponibile".