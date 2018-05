Furti all'ecocentro di Fontanafredda, denunciati due 39enni

PORDENONE I carabinieri di Sacile hanno denunciato per “furto aggravato in concorso” alla Procura della Repubblica di Pordenone A.Y.I cittadino ghanese 39enne residente a Conegliano, coniugato, operaio, con precedenti di polizia relativi a norme sul soggiorno, regolare sul territorio nazionale e A.E.A. cittadino ghanese 39enne residente a Conegliano, coniugato, disoccupato, regolare sul territorio nazionale.

Sabato scorso alle ore 21.45, dopo una segnalazione giunta al 112 da parte di un cittadino, i militari hanno sorpreso gli extracomunitari mentre stavano trafugavando materiale di elettronica vario, stoccato presso la piazzola ecologica del comune di Fontanafredda, in zona Vigonovo, per il successivo smaltimento/vendita, parte del quale era già stato caricato sull’autovettura Opel Zafira di proprietà di loro connazionale. Durante il sopralluogo è stato accertato che i due, per accedere alla proprietà, avevano tagliato la rete della recinzione e poi al sopraggiungere dei militari si erano nascosti tra l’erba ed il fango. Il veicolo è stato sequestrato ed il materiale ( di poco valore ) verrà restituito ai responsabili della ditta “Ambiente e Servizi” di San Vito al Tagliamento.