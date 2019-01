Ladri in concessionaria, sparita una Audi A6

Ladri in azione nel week end, nella notte tra sabato e domenica, all'interno della concessionaria "Perassini" di via Abruzzi a Conegliano. Ignoti, poco prima delle 3, sono penetrati all'interno dell'autosalone e hanno preso le chiavi di una Audi A6 station wagon con cui si sono poi dileguati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Conegliano che ora indagano sull'episodio: al setaccio le telecamere di videosorveglianza presenti in zona.