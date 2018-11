Negozio di bici razziato dai ladri, spariti trenta cicli: bottino ingentissimo

"La nostra sveglia di questa mattina -si leggeva ieri, martedì, sulla pagina Facebook del negozio- I ladri ci hanno fatto di nuovo visita! Nonostante avessimo preso tutte le precauzioni necessarie, evidentemente non avevamo fatto abbastanza. Sono riusciti ad entrare direttamente nel magazzino interrato e hanno portato via molte bici tra quelle nuove appena acquistate e alcune dei clienti che erano in manutenzione. Purtroppo non ci sono parole, c’è solo tantissima amarezza per vedere vanificato in pochi secondi tutto il nostro lavoro, l’impegno e i sacrifici che facciamo quotidianamente per Cycle Lab e per tutti i nostri clienti. Ci piegano ma non ci spezzano e torneremo piu forti e piu “belli” di sempre".