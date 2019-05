Ladro ruba la cassa in pizzeria ma si ferisce tentando di aprirla

E' penetrato all'interno della pizzeria "Metropolis" di Conegliano, in via XXIV maggio, per rubare la cassetta con il denaro ma cercando di aprirla si è ferito, lasciando evidenti tracce di sangue. Potrebbe avere presto un volto e un nome l'autore di questo furto, avvenuto martedì alle 2 del mattino: il malvivente è riuscito, di peso, a portare via la cassa (conteneva circa 700 euro in banconote e monete). I carabinieri di Conegliano, intervenuti sul posto, hanno repertato del liquido ematico da cui si potrebbe ottenere il Dna dell'autore, forse un abituale frequentatore del locale.