Ennesimo anziano derubato per strada, è allarme nella Marca

E' stato avvicinato, per strada, da una donna che lo ha distratto chiedendogli indicazioni stradali. Un pretesto per far scendere la soglia di attenzione e derubare il malcapitato dell'orologio che portava al polso, un prezioso Rolex del valore di diverse migliaia di euro. L'ennesimo furto di questo genere (sono stati innumerevoli negli ultimi mesi) è avvenuto martedì pomeriggio in via Einaudi a Conegliano. Vittima della ladra di turno un uomo di 73 anni. La malvivente, una volta preso l'orologio, si è dileguata facendo perdere le proprie tracce. Il malcapitato, esterrefatto, non ha potuto far altro che recarsi presso la caserma dei carabinieri di Conegliano per sporgere denuncia di quanto avvenuto. L'auspicio degli investigatori è che le telecamere di videosorveglianza di Conegliano abbiano immortalato la fuga della ladra o l'auto con cui si è probabilmente dileguata in seguito, dopo aver derubato il malcapitato pensionato.