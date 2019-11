Pistole, un Rolex e oro: colpo dei ladri in casa del fondatore di "Vigne matte"

Ladri in azione all'interno dell'abitazione, a Conegliano in via Dalmasso, del noto imprenditore vitivinicolo Giovanni Rui, fondatore e proprietario di "Vigne matte", azienda di Rolle di Cison di Valmarino. Il colpo è stato messo a segno nella serata di giovedì scorso, 21 novembre. I malviventi, approfittando dell'assenza del proprietario, si sono introdotti in casa, mettendola completamente a soqquadro, e si sono impossessati di due pistole, una "Smith and Wesson" calibro 357, una Beretta calibro 9 per 21 , le relative munizioni, un orologio Rolex, del valore di varie migliaia di euro, oltre a vari gioielli in oro e altri preziosi. Il proprietario ha scoperto il furto solo una volta tornato a casa e ha immediatamente contattato il 112. Sul posto, per un sopralluogo, sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Conegliano che ora indagano sull'episodio.