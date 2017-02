Conegliano: encomio per 15 anni di mostre a Marco Goldin, ambasciatore culturale della città

CONEGLIANO Un incontro commosso quello che il sindaco Zambon ha riservato a Marco Goldin, curatore e organizzatore di eventi culturali ed artistici da più di vent'anni. "E' qui che si è formato professionalmente ed è qui che ha creato una collezione d'arte tra le più belle del Novecento e che sono un patrimonio di valore per la città. Inoltre ha creato un modello operativo che ancora funziona e ci dà risultati eccellenti, anche se i soggetti attori sono diversi - ha detto il sindaco Floriano Zambon - Quando Marco Goldin viene invitato nel mondo e ancora quando porta i suoi eventi in Italia ricorda sempre da dove è partito, dove è nato professionalmente, qui a Conegliano, diventando per noi uno straordinario ambasciatore della nostra città".

La gratitudine dell'Amministrazione Comunale si è concretizzata con l'omaggio del libro degli Antichi statuti cittadini e di un encomio pubblico per i suoi 15 anni di attività a Palazzo Sarcinelli, e per la mostra "Ode alla Pittura: la collezione di Palazzo Sarcinelli da Music a Zigaina a Guccione", realizzata con i lasciti oggi costituenti la collezione d'arte permanente della Galleria Civica. A chi ha chiesto se in futuro goldin potrebbe prendere in considerazione ancora progetti a palazzo sarcinelli ha risposto: "Ho impegni ingenti nei prossimi due anni che mi vedranno ancora in eventi di rilevanza notevole - ha detto Marco Goldin - ma in futuro vorrei dedicarmi a progetti più "umani", quindi proseguendo nella ricerca che sto portando avanti da anni ma impostando il lavoro in una dimensione più a misura d'uomo".

Il testo della targa: La Città di Conegliano è grata e riconoscente a MARCO GOLDIN per il suo generoso e straordinario impegno nel valorizzare l'arte e la pittura italiana lasciando in dote al Comune una collezione d'arte di pregio nei 15 anni di direzione di PALAZZO SARCINELLI e omaggiando Conegliano di una mostra, "Ode alla pittura", che ne ha rivelato ancora una volta le eccezionali ed innate doti di profondo conoscitore e scopritore di grandi talenti artistici.