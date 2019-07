Supervincita a Conegliano, gratta e vince mezzo milione di euro

Saranno delle vacanze estive certamente indimenticabili per il fortunello che qualche giorno fa è stato baciato dalla fortuna a Conegliano. Un cliente dell'edicola-tabaccheria Cellot, di via Vital, ha conquistato un premio di 500mila euro grazie ad un "gratta e vinci" del "Miliardario Mega" (il premio massimo è di due milioni, con 4 biglietti vincenti su un lotto di 33,6 milioni). Il titolare, Graziano Trivellato, ha scoperto la vincita mentre era in ferie. Ieri, martedì, c'è stata l'ufficializzazione da parte di Lottomatica ma per ora dal vincitore non è ancora arrivato nessun ringraziamento all'edicola-tabaccheria (a cui non spetta nulla della vincita). A riportare la notizia è la Tribuna di Treviso in edicola oggi, mercoledì 31 luglio.