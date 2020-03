Lo fermano al posto di blocco, 53enne pizzicato con hashish

Controlli straordinari del Commissariato di Conegliano in Sinistra Piave contro spaccio e furti. Nel corso di un posto di blocco effettuato con alcune pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Padova è stato sorpreso un 53enne della zona, con precedenti penali, in possesso di oltre 30 grammi di hashish, quantità di droga per cui veniva denunciato all’Autorità giudiziaria.

Nella giornata di ieri in via XXI Aprile venivano controllati da una volante un gruppo di giovani, contestando ad uno di essi la sanzione amministrativa per il possesso di una piccola quantità di marijuana. Analogamente nel pomeriggio presso piazzale Zoppas un ragazzo e una ragazza, entrambi minorenni, venivano sorpresi dalla volante con un grammo rispettivamente di hashish e marijuana.