Perde il lavoro e diventa spacciatore: fermato in auto con un chilo di hashish

Pochi mesi fa aveva perso il lavoro e così, per sbarcare il lunario, aveva deciso di dedicarsi, a tempo pieno, all'attività di spacciatore di hashish. Da qualche tempo gli investigatori del commissariato di Conegliano, coordinati da vicedirigente Dario De Carlo, erano sulle tracce del pusher e ieri, mercoledì, per un coneglianese di 38 anni, S.F., con piccoli precedenti di droga, è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

