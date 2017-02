Alla guida di un Hummer senza patente e con marijuana in tasca, 20enne nei guai

CONEGLIANO Era alla guida di un potente Hummer nonostante la sua patente fosse stata già ritirata e sospesa da tempo per violazioni al codice della strada. In tasca aveva, per giunta, 26 grammi di marijuana. A finire in un mare di guai il 20enne, M.G., che è incappato giovedì sera in un controllo svolto dalla polizia a Conegliano in via Rosselli. Per il giovane è scattato il sequestro del mezzo e della droga. Complessivamente gli agenti del Commissariato hanno segnalato alla Prefettura, oltre al 20enne, altri 6 giovani, di età compresa tra i 16 e i 30 anni, con sequestro di hashish e marijuana detenuta per uso personale.