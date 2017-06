Conegliano: 150 mila euro di benefici pubblici dal recupero edilizio di piazza Calvi

CONEGLIANO Inaugurazione molto significativa nella città del Cima. Una serie di ex proprietà private è stata completamente trasformata in un'interessante area urbana polivalente. L’intervento, appena completato, è stato progettato dagli arch. Nerino e Plinio Meneghello. Rispetto alla consistenza edilizia, è un intervento sviluppato in tre corpi, lungo Corso V. Emanuele II, via Calvi e Piazza Calvi,oltre ad un’autorimessa interrata per 20 posti auto e cantine. Il volume su Piazza Calvi divide l’area scoperta in due zone, una di uso privato ed una verso la piazza di uso pubblico. Le destinazioni dei fabbricati sono in parte residenziale, in parte commerciale ed in parte direzionale.

La posizione nel contesto urbano lo rendono però particolarmente significativo collocandosi nello snodo tra il Centro Storico e la prima grande espansione della Città del secondo dopo Guerra. I maggiori oneri derivanti da questo intervento pubblico sono stati sostenuti dalla ditta proprietaria senza alcun addebito per il Comune. Un importo complessivo che si aggira attorno ai 150 mila euro, valore corrispondente ad urbanizzazione primaria e secondaria, per marciapiedi, abbattimento barriere architettoniche e per la rete fognaria. Il privato ha inoltre trasferito a titolo gratuito una superficie di 34 metri quadrati per migliorare la viabilità di via Calvi.

Il motivo ispiratore dell’intervento di via Calvi ha origine da una impostazione già sperimentata nel precedente intervento di Corte delle Rose sul Lato Est di via Carducci. Il progetto, presentato nel 2013, costituisce un esempio concreto di quale può essere il ruolo preminente dell’architettura nel promuovere la qualità urbana in generale e di Conegliano in particolare.