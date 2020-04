Sterpaglie e sottobosco in fiamme, incendio nel pomeriggio a Parè

Superlavoro dei vigili del fuoco di Conegliano nel pomeriggio di oggi, mercoledì, per un incendio divampato in via vecchia Trevigiana, in località Parè. Le fiamme hanno interessato alcune sterpaglie e parte del sottobosco; il rogo si è poi propagato ad una baracca che è andata distrutta. L'allarme è stato lanciato alle 15.45 circa; il lavoro dei pompieri per spegnere il fuoco e mettere in sicurezza l'area interessata è proseguito per alcune ore.

