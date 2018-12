Condannato per un incidente stradale in Croazia, 65enne in carcere

I carabinieri di Conegliano hanno eseguito, nella giornata di martedì, un ordine di carcerazione per un mandato di cattura europeo nei confronti di un 63enne. L'uomo, di origini triestine e residente da tempo nel coneglianese, è stato condannato da un tribunale croato ad una pena di un anno di reclusione per lesioni personali colpose. Il 63enne, accompagnato nel carcere trevigiano di Santa Bona, si rese protagonista (e responsabile stando alla sentenza) di un incidente stradale avvenuto in Croazia nel 2013. La giustizia del paese balcanico ha fatto il suo corso e la pena è divenuta così definitiva.