Conegliano, ecco la biblioteca a misura di persona ipovedente

CONEGLIANO La biblioteca del Comune di Conegliano ha aderito al progetto denominato “Leggere Facile, Leggere Tutti”, che la Biblioteca Italiana per Ipovedenti "BII ONLUS" sta portando avanti in tutta Italia (vi hanno aderito ben oltre 900 biblioteche). Il progetto prevede la donazione di testi a grandi caratteri che questa BII ONLUS ha opportunamente rielaborato e ristampato (la Biblioteca ha già ricevuto dalla Biblioteca Italiana per Ipovedenti BII ONLUS una ventina di opere). Nel corso della conferenza stampa di questa mattina sono state consegnate e donate alla Biblioteca Civica un ulteriore quantitativo di opere, consistente in oltre 20 libri a caratteri ingranditi (tra cui titoli di Camilleri, Ammaniti, di Papa Francesco, dei fratelli Grimm, di Tolstoj, ecc..).