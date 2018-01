Conegliano, all'Istituto Da Collo la palestra torna finalmente utilizzabile

CONEGLIANO La palestra dell’Istituto Da Collo, in via Galilei, è ritornata pienamente utilizzabile dopo i lavori realizzati su incarico dell’Amministrazione Provinciale nella settimana precedente le festività natalizie a cui è seguito un radicale intervento di pulizia eseguito dal personale incaricato dal Comune. “C’era stato un disagio ed avevamo preso l’impegno di risolverlo al più presto – spiega l’assessore allo sport Christian Boscariol - grazie alla sinergia tra Provincia di Treviso, Comune di Conegliano e Istituto scolastico siamo stati puntuali nella soluzione del problema. L’anno scolastico riprende quindi con le attività sportive in palestra a pieno ritmo”.

L’imprevisto era sorto proprio nel mese di agosto, quando la Provincia di Treviso, Ente proprietario dell’edificio, per ragioni di sicurezza aveva valutato di transennare alcune aree dell'edificio scolastico in prossimità delle sezioni in vetrocemento delle pareti perimetrali. "Questo provvedimento aveva avuto come conseguenza una limitazione della disponibilità della palestra – aggiunge l’assessore allo sport Christian Boscariol - Ora, dopo l’intervento pre-natalizio, risalta in modo particolare la radicale sostituzione della porzione di parete in vetrocemento che prima sovrastava l’uscita di sicurezza centrale, oggi impreziosita da un’ampia e luminosa vetrata , a cui si aggiungono altri interventi minori per la messa in sicurezza delle rimanenti parti transennate ad agosto".

"L’intervento restituisce quindi la palestra alla piena disponibilità dell’attività didattica e motoria dell’Istituto scolastico Da Collo e consente il pieno svolgimento di quelle autorizzate dal Comune di Conegliano e svolte dalle associazioni sportiva o in occasione di manifestazioni” - conclude l’assessore allo sport Christian Boscariol.