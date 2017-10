Conegliano, iscrizioni aperte al laboratorio “Si canta”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il Progetto Giovani di Conegliano organizza il laboratorio "Si Canta!" per giovani dagli 11 ai 15 anni interessati a sperimentarsi nel canto con la possibilità di conoscere e toccare con mano l'esperienza di cantanti note del territorio. Il percorso inizia martedì 31 ottobre e si svolgerà per 15 incontri di un'ora e mezza che si terranno il martedì pomeriggio dalle 16.00 alle 17.30 presso la Sala prove comunale "Igloo" vicino alla stazione ferroviaria. I partecipanti saranno accompagnati da Cristiana Buso, educatrice del Progetto Giovani oltre che cantante e musicista. Tre lezioni vedranno la presenza di tre note cantanti professioniste Gigliola Aliberti, Irene Guglielmi in arte NeNe e Sara Stella delle Pink Armada.

L'iscrizione prevede una quota di € 35,00 per l'intero percorso oppure di € 3,00 a lezione per chi può frequentare solo parte del laboratorio. “Oltre che un’opportunità di coltivare la passione per il canto - commenta l'assessore alla Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili del Comune di Conegliano Gianbruno Panizzutti - anche una modalità per i nostri ragazzi di passare del tempo di qualità con i propri coetanei in un ambiente sicuro e protetto, quello del Progetto Giovani di Conegliano”. Gli interessati possono contattare il Progetto Giovani Conegliano, p.le Zoppas 72 (Biscione) Tel.: 0438 413252 Mail: progettogiovani@comune.coneglano.tv.it oppure l'Informagiovani tel.: 0438 413319-413403 Mail: informagiovani@comune.conegliano.tv.it