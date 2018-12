Assente da casa perchè malata, i ladri la occupano e ne fanno il loro covo

Due cittadini romeni di 42 e 34 anni, C.H. e P.V., sono stati fermati nella notte a Conegliano dagli agenti del Commissariato. I due stranieri sono stati sorpresi mentre fuggivano da un'abitazione di due piani, nel centro: la padrona di casa, è stato accertato in seguito, era assente da tempo perchè malata e i due stranieri avevano nel frattempo trasformato l'immobile nel loro covo. I "topo d'appartamento" sono accusati di violazione di domicilio e ricettazione

All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti attrezzi da scasso come giraviti, pinze e piedi di porco, e trovate varie medaglie evocative di tornei di pallavolo svolti nella zona di Prata di Pordenone e Fiume Veneto risalenti a metà degli anni ’70 oltre ad una collanina in argento con pendolo raffigurante San Antonio di Padova e un telefono cellulare probabilmente rubato. Su tutto il materiale sequestrato sono in corso accertamenti da parte dell’ufficio investigativo del Commissariato per rintracciare i proprietari.