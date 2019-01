Derubava i passeggeri della stazione, ladro manolesta a processo

Per tre mesi è stato imprendibile e ha continuato a colpire nei pressi della stazione di Conegliano e tra la gente in attesa ai binari, mettendo a segno quattro furti e tentandone un quinto, non riuscito per la reazione della vittima così come successo in occasione di una tentata rapina, sventata anche grazie all'intervento di un passante. Individuato e arrestato il malvivente, un marocchino di 34 anni attualmente in custodia cautelare nel carcere di Belluno, è ora a processo a Treviso con l'accusa di furto aggravato e rapina.

Lo avevano soprannominato "il ladro calciatore" perché per riuscire nei suoi furti con destrezza distraeva le vittime con delle finte di corpo del tutto simili a quelle di un calciatore che palla al piede cerca di dribblare l'avversario. Era successo in particolare nel corso di due episodi, accaduti tra ottobre e novembre del 2014 sempre alle partenze della stazione ferroviaria, quando aveva cercato di sottrarre un telefono cellulare e il portafogli a due passeggeri in attesa dell'arrivo del convoglio su cui dovevano salire.