Ancora una rapina a Conegliano, bandito armato di pistola assalta il "Liber tea"

Rapina nella serata di domenica, poco dopo le 20.30, all'interno del locale "Liber tea" di via Cavour. Ad entrare in azione un malvivente dalla carnagione scura, con il volto travisato e armato di pistola. Il bandito ha puntato l'arma contro una giovane barista asiatica e ha ordinato gli fosse consegnato il denaro presente in cassa. Si tratta di una somma di qualche centinaia di euro. Il rapinatore, presi i soldi, si è dileguato a piedi, di corsa, facendo perdere rapidamente le proprie tracce. Sul posto sono intervenute le pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile di Conegliano. Tutti i controlli eseguiti in zona non hanno purtroppo dato esito. La vittima del colpo ha fornito un identikit sommario del rapinatore e saranno inoltre acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Sabato scorso gli agenti della squadra mobile di Conegliano e gli uomini del Commissariato erano riusciti ad arrestare il bandito, Luca Roberto Pasquino, 38enne di Sandonà, autore di due colpi riusciti e uno fallito (quello che gli è costato la libertà) alla farmacia dei Colli di Monticella, in via Molena. Gli investigatori dell'Arma sono riusciti ad attribuire a Pasquino un'altra rapina. Il 38enne, il 12 settembre scorso, aveva infatti assaltato il supermercato "Eurospar" di Salgareda. La rapina, in quel frangente, fallì miseramente per l'intervento di un cliente, il massaggiatore del Treviso calcio Marino Menegaldo che difese la cassiera, Patrizia Moro, costringendo alla fuga il malvivente.