Spaccio di marijuana, blitz della polizia in zona stadio a Conegliano

Alle ore 17 di ieri, giovedì, gli agenti della squadra volante del Commissariato di Conegliano ha intercettato, nei pressi dello stadio comunale, due giovani che, vedendo la pattuglia, hanno tentato di allontanarsi invertendo la direzione di marcia. Gli agenti hanno riconosciuto i ragazzi, noti per aver già commesso alcuni reati connessi allo spaccio di stupefacenti, ed hanno bloccato immediatamente il loro tentativo di fuga.

A seguito del controllo, E. A.Y., marocchino, ventenne, è stato trovato in possesso di 14 dosi di marijuana per un totale di circa 20 grammi, confezionate in sacchettini di plastica trasparente, e della somma contante di 150 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio e telefono cellulare. La perquisizione personale ha permesso altresì di recuperare un ulteriore dose della medesima droga occultata nella biancheria intima.