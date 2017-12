Biologa di 36 anni stroncata dal cancro: in un blog il racconto della sua lotta

CONEGLIANO Quattro anni di lotta contro un male incurabile, un edenocarcinoma, raccontati in un blog in cui il cancro veniva esorcizzato con ironia e veniva chiamato "Jonny". La battaglia contro questa terribile forma tumorale si è conclusa, tragicamente, per Marta Meneghetti, biologa 36enne, di origini coneglianese ma da tempo trasferitasi a Padova proprio per sottoporsi alle cure del caso e dove aveva iniziato ad insegnare, alle scuole medie. Lascia il marito Alessandro, il papà Antonio e la sorella Sara. La madre Elvina, ex dipendente dell'Ulss 7, era venuta a mancare in primavera. Il funerale di Marta sarà celebrato domani, alle ore 10, presso il Duomo di Conegliano. Eventuali offerte saranno donate all'associazione Wirsung Onlus di Padova.