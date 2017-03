Meningite da pneumococco, 73enne ricoverata a Conegliano

CONEGLIANO La Direzione Sanitaria dell’Azienda ULSS 2 comunica che da questa mattina è ricoverata presso l’Unità Operativa di Rianimazione dell’Ospedale di Conegliano una 73enne che si è rivelata - in seguito agli esami di laboratorio - affetta da meningite da pneumococco. La donna, residente nel Coneglianese, da alcuni giorni era in terapia antibiotica per un otite accompagnata da febbre. Stamani il marito, visto l’aggravarsi delle sue condizioni di salute, ha allertato il 118: la donna è giunta in Pronto Soccorso poco prima delle 10 e subito dopo è scattato il ricovero in Rianimazione. La prognosi è riservata. Si ricorda che la meningite da pneumococco non richiede alcun provvedimento di sanità pubblica.